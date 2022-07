OFFICIEEL: Samuel Bastien komt club Vincent Kompany versterken

De overgang van Jackson Muleka naar Burnley liep in extremis nog spaak, maar de ploeg van Vincent Kompany doet nu dan toch zaakjes met Standard. Samuel Bastien (25) gaat aan de slag bij de degradant uit de Premier League.

Burnley zou zo'n 800.000 euro betalen om Samuel Bastien, die nog een jaar onder contract lag bij de Rouches, naar Engeland te halen.

Standard had in 2018 3 miljoen veil om de energieke Congolese middenvelder weg te plukken bij Chievo Verona. Bastien droeg de voorbije seizoenen in totaal 131 keer het shirt van de Rouches. Daarin was hij goed voor twaalf doelpunten en acht assists.

Met Burnley moet de ex-speler van Anderlecht komend seizoen gaan meedingen naar promotie in het Championship.