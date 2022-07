OFFICIEEL: Sargis Adamyan verlaat Hoffenheim definitief

Sargis Adamyan (29) zat bij Hoffenheim op een zijspoor. Na nieuwjaar werd de Armeense spits uitgeleend aan Club Brugge, dat na een inhaalrace alsnog kampioen werd.

Even waren geruchten over een verlengd verblijf bij blauw-zwart. Na het vertrek van Alfred Schreuder naar Ajax werden die plannen echter overboord gegooid.

Woensdag raakte bekend dat Adamyan zijn carrière verderzet bij Keulen. De Armeniër, die nog een jaar onder contract lag in Hoffenheim, verkast voor 1,5 miljoen naar het nummer zeven van het vorige Bundesliga-seizoen.

Adamyan ondertekende een contract tot medio 2026 bij Die Geissböcke. In 53 wedstrijden voor Hoffenheim scoorde Adamyan elf doelpunten. Bij Club Brugge was de hard werkende spits in zestien officiële wedstrijden goed voor zes rozen.