'Transfertarget van RSC Anderlecht is op weg naar een andere Belgische club'

Een Senegalees is sinds april een transfertarget van Anderlecht, maar een andere Belgische club lijkt hem nu te gaan binnenhalen.

Sky Sports had aangekondigd dat Anderlecht één van de clubs was die concrete belangstelling toonde voor Kaly Sène. Het lijkt erop dat de 21-jarige Senegalese spits dan toch niet op Neerpede te bewonderen zal zijn. Sène heeft blijkbaar een andere keuze gemaakt.

Andere wending

Volgens Stefan Kreis, journalist voor Blick Sport, had paars-wit een bedrag van 2,5 miljoen euro, plus bonussen, veil om de aanvaller van het Zwitserse FC Basel te kunnen strikken. In de laatste uren heeft het dossier echter een andere wending genomen.

Sène zou op weg zijn naar een andere Belgische club. Voorlopig is het nog niet geweten over welke club het dan precies gaat.