Haroun spreekt duidelijke ambities van Antwerp uit: "Topclubs ambeteren en voor het hoogst mogelijke gaan"

Faris Haroun heeft zijn contract bij Antwerp nog maar net verlengd. De middenvelder moet weer een leidersrol op zich nemen en op het veld een verlengstuk vormen van zijn coach. Er is immers weinig tijd en er moet een volledig ander spelsysteem ingepompt worden.

Op stage wordt daar de nadruk op gelegd en het spel wordt door de assistenten dikwijls stilgelegd om bij te sturen. “Tuurlijk spelen we liever door, maar het kan nu eenmaal niet anders”, zegt Haroun in Het Nieuwsblad. “We hebben die richtlijnen nodig om progressie te boeken. Je moet het zo bekijken: het systeem van Priske moet uit ons hoofd, dat van Van Bommel erin. Daar werken we tot in het extreme aan: we krijgen zelfs dronebeelden om bij te sturen.”

De spelerskern weet wat hun ambitieuze voorzitter wil met zijn investeringen en zit op dezelfde golflengte. “We willen de topclubs ambeteren. Kijk, het is simpel: we willen zo hoog mogelijk eindigen, en de eerste plaats is het hoogst mogelijke. Als we goed presteren, gaan we er dicht bij zijn.”