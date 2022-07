'Twente doet inspanning om Vlap te halen, maar Nederlander bezorgt Anderlecht vooral financiële kater'

Michel Vlap verlaat RSC Anderlecht en gaat voor FC Twente voetballen. Op die manier verdwijnt er een mooi bedrag van de paars-wit loonlijst. Al moet het gezegd: de Nederlander zorgde vooral voor een financiële kater in Brussel.

RSC Anderlecht betaalde in 2019 een slordige zeven miljoen euro aan sc Heerenveen. Michel Vlap liet bij momenten dan wel doelpunten en assists optekenen, maar kon zich nooit helemaal doorzetten in het Lotto Park.

TC/Tubantia weet dat FC Twente naar de eigen normen ver is gegaan. The Tukkers betalen twee miljoen euro voor de aanvallende middenvelder. Een extraatje op de paars-witte bankrekening, maar vooral een verliespost in de boekhouding.