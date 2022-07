RSCA Futsal heel ambitieus: Argentijnse wereldkampioen met indrukwekkend cv landt in België

Maximiliano Rescia is in België geland. Hij speelt komend seizoen voor RSCA Futsal. De transfer van de 34-jarige Argentijn mag gerust wat nader belicht worden, want 't is een absolute topspeler.

Rescia werd in 2016 wereldkampioen met Argentinië en is één van de beste aanvallers ter wereld. “De komst van de Argentijn zet de ambities van RSCA Futsal en de wil om te winnen alleen maar kracht bij. Met Maxi hult er zich een speler op wereldniveau in het paars-wit”, klinkt het bij RSCA Futsal. Hij speelde vooral in Italië en Spanje en veroverde daar ook titels. Tijdens zijn gelauwerde carrière in Argentinië, Italië en Spanje wist Maxi talrijke trofeeën te winnen. Maar de meest prestigieuze is ongetwijfeld de titel van FIFA Futsal Wereldkampioen met Argentinië in 2016. De Copa America 2022 staat eveneens op zijn palmares. Hij heeft 186 caps met de nationale ploeg van Argentinië.