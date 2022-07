Sterk Cercle Brugge sluit stage af met een gelijkspel tegen Nice

Cercle Brugge heeft in zijn volgende oefenwedstrijd gelijkgespeeld. Tegen Nice werd het 1-1 en maakte Cercle indruk. Zo sloot het een stage af met een sterke prestatie.

In de voorbereiding heeft Cercle Brugge nog niet veel oefenwedstrijden gespeeld, maar als ze er speelden, was het tegen een sterke tegenstander. Eerder speelden ze al tegen Monaco (1-0 verlies) en PSV (2-2).

De volgende tegenstander was Nice. In de 1e helft had Cercle heel wat kansen, maar scoren lukte niet. Onder meer Thibo Somers, Hannes Van Der Bruggen, Dino Hotic, Kévin Denkey en Olivier Deman misten hun kans. Nice kwam voor rust wel op voorsprong.

𝐇𝐓 | Veel kansen voor Cercle om te scoren in deze eerste helft, maar pogingen van onder andere Somers en Denkey werden gestopt. Delort deed voor de thuisploeg wel de netten trillen en zo gaan we rusten met een 1-0 achterstand

Na de rust ging Cercle op zoek naar de gelijkmaker. Cercle domineerde, maar kon na enkele wissels op het uur nog moeilijk aan kansen komen. In het slot was er dan toch de gelijkmaker. Wolf Ackx zette voor en een speler van Nice devieerde in eigen doel.

𝐅𝐓 | Een sterke prestatie van Cercle eindigt met een verdiend gelijkspel tegen Nice



Groen-Zwart kwam in de tweede helft langszij toen een voorzet van Wolf Ackx door Nahounou in eigen doel werd gewerkt.



Well done boys!

Zo sloot Cercle een stageweek in La Turbie af met een felbevochten gelijkspel tegen een Franse subtopper. Na de oefenwedstrijd zette de club weer koers naar Brugge.