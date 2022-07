Michel Vlap in de wolken bij nieuwe club na definitief vertrek bij Anderlecht: "Nog nergens zo'n selectie meegemaakt"

Michel Vlap heeft definitief de deur achter zich dichtgetrokken bij Anderlecht. Bij zijn nieuwe club voelt de middenvelder zich alvast helemaal in zijn sas.

Dat heeft er ongetwijfeld ook mee te maken dat Vlap die inmiddels goed kent. De Nederlander voetbalde vorig seizoen al bij FC Twente op huurbasis. De club uit Enschede heeft hem nu definitief overgenomen. "Ik voel me echt gewaardeerd, wat ik eerder ook bij SC Heerenveen had. En ik ben in een nuchtere omgeving, dat spreekt mij heel erg aan", zijn er bij Vlap in een gesprek met Voetbal International enkel positieve geluiden te horen.

Alles is aanwezig om bij Twente goede prestaties te kunnen leveren. Zeker omdat hij ook al vertrouwd is met zijn ploegmaats. "De groep is grotendeels intact gebleven, de sfeer ook. Ik heb nog nergens zo'n selectie meegemaakt. Dat we het onderling zo leuk hebben."

Hoog verwachtingspatroon

FC Twente werd vorig seizoen knap vierde en veroverde zo een ticket voor de derde voorronde van de Conference League. "Vorig jaar evenaren wordt ontzettend moeilijk, ook omdat we nu te maken krijgen met een hoger verwachtingspatroon. Maar we gaan er wel voor. Twente staat weer op de kaart, de club leeft nog meer dan voorheen."