RC Genk sluit zomerstage af met nederlaag tegen Nederlandse promovendus

RC Genk heeft zijn zomerstage afgesloten met een nederlaag. Tegen FC Volendam verloren ze met 3-2.

De afgelopen week zat RC Genk in Alkmaar. Ze werkten daar hun zomerstage af. Eerder deze week was er al een 1-2-winst tegen FC Utrecht. Genk sloot zijn stage af met een partij tegen FC Volendam.

Er werd 3 keer 30 minuten gespeeld. Tijdens het 1e half uur was de 1e kans voor Junya Ito, maar hij werd te veel gehinderd. 2 minuten later kon Volendam scoren na een knappe aanval, afgewerkt door Daryl De Wijdbroek. Op het einde van dat half uur was er een poging van Cyriel Dessers, maar die ging voorlangs.

EERST MOEILIJK SCOREN, NA DE WISSELS WEL

Ook in het 2e half uur waren er enkele pogingen voor Dessers, maar die gingen telkens voorlangs. Even later verdubbelde Volendam de voorsprong via Ibi El Kadiri. El Kadiri nam de bal met de hand mee, maar het mocht doorgaan van de scheidsrechter. Genk bleef proberen, maar scoren lukte niet. Aan de overzijde was er opnieuw een goal van Volendam. Deze keer was het Derry John Murkin.

In het laatste half uur stonden 10 nieuwe veldspelers op het veld bij Genk. Het was even wennen en Genk moest terug in zijn spel komen. Toch nam Genk de bovenhand. Kelvin John haalde de achterlijn en Carlos Cuesta trapte staalhard in de winkelhaak. In het slot was er nog een kopbalgoal van Andras Németh en dat was ook het einde van de wedstrijd: 3-2.