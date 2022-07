Nieuw verlies voor Standard

Standard heeft opnieuw een oefenpartij verloren. Tegen PAOK Saloniki werd het 0-1.

PAOK Saloniki was de volgende tegenstander voor Standard in de voorbereiding. Eerder was er al winst tegen Menage en Go Ahead Eagles. Tegen Sint-Truiden en RWDM ging Standard de boot in.

Standard begon het beste. Eerst was er een kopbal van Renaud Emond. Daarna was er een poging van Aleksandar Boljevic. Nikolas Raskin probeerde nog in de rebound, maar zonder succes. Op het einde van de 1e helft kwam PAOK op voorsprong. Georgios Koutsias opende de score. Arnaud Bodart voorkwam op slag van rust nog een grotere achterstand.

Na de rust verwaterde de wedstrijd. Er waren wissels langs beide kanten en het bleef 0-1. Het werd dus een nieuwe nederlaag voor Standard. De volgende oefenwedstrijd voor Standard is een galamatch tegen Borussia Mönchengladbach. Die gaat volgende zaterdag door.