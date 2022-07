Tissoudali tovert nog eens en zet kroon op het werk bij Gentse ommekeer tegen Deense bekerwinnaar

Als AA Gent Tissoudali kan houden, zou het wel eens goed gewapend kunnen zijn. Tegen de Deense bekerwinnaar was de Nederlandse Marokkaan alvast nog eens beslissend.

De affiche met het Deense Midtjylland werd aangekondigd als een galamatch. Het was meteen een goede gelegenheid om de nieuwe gestreepte truitjes aan het thuispubliek te tonen. AA Gent begon met Roef, Hanche-Olsen, Ngadeu, Godeau, Fortuna, Castro-Montes, Samoise, Hjulsager, Fofana, Cuypers en Tissoudali aan de aftrap.

Met deze elf op het terrein kwamen de Buffalo's wel op achterstand. Op het halfuurkopte Onyedika van dichtbij raak op hoekschop (0-1). Tien minuten ver in de tweede helft hingen de bordjes echter in evenwicht. Met een gelukje: de vrijschop van Castro-Montes werd door niemand meer aangeraakt en verdween in de rechterhoek (1-1).

Tissoudali schenkt Gent de zege in slotkwartier

Zou één van beide teams nadien nog de winst pakken? Jawel, want Gent sloeg in de slotfase nog een keertje toe. Na een goede kapbeweging knalde Tarik Tissoudali de 2-1 op het bord. In de laatste tien minuten verdedigde Gent die voorsprong met succes. Niet dat resultaten in de voorbereiding er echt toe doen, maar de Deense bekerwinnaar is toch een mooie scalp om mee te pronken.