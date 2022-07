En ineens speelt Nielsen weer mee bij Union: Deen is van gedachten veranderd

Casper Nielsen wou geen oefenmatchen meer spelen voor Union, maar tegen zusterclub Brighton viel hij in de tweede helft dan toch in gisteren. De Deen heeft zijn kar - een beetje - gekeerd.

Er is nog steeds geen doorbraak over een mogelijke transfer, maar bij Union houden ze er geen rekening mee dat hij gaat blijven. Mogelijk is er wel tegen de competitiestart nog geen oplossing en Nielsen wil fit blijven. Hij onderhield tot nu toe op training en individueel zijn conditie, maar dat is uiteraard niet hetzelfde als matchfitheid.

Daarom is hij nu van gedachten veranderd. Tegen een Premier League-club spelen, brengt hem misschien nog in beeld bij andere buitenlandse ploegen. In België zijn AA Gent en Club Brugge nog steeds geïnteresseerd. En mogelijk springt Anderlecht ook nog in de dans nu ze weer een aantal miljoenen op de bankrekening gaan krijgen.