Charly Musonda doorbreekt de stilte: "Misschien voetbal ik terug in Spanje"

Charly Musonda is opnieuw opgedoken. Met het Spaanse Marca had hij een gesprek. Hij wil de volgende 10 jaar nog voetballen.

Velen vroegen het zich de laatste tijd af. Waar is Charly Musonda. Hij had gezegd tegen Zulte-Waregem dat hij enkele dagen afwezig zou zijn, maar ondertussen was hij al enkele weken spoorloos. Niemand had hem nog gehoord of gezien.

Na enkele weken in stilzwijgen doorbreekt Musonda de stilte. Bij het Spaanse Marca had hij een gesprek: "Met mij gaat het goed. De laatste jaren heb ik geleerd dat veel mensen praten zonder de waarheid te kennen, maar dat is mijn probleem niet."

10 JAAR VOETBALLEN

"Ik zal altijd van het voetbal blijven houden", gaat Musonda verder. "Ik heb de voorbije 4 jaar getraind zonder te spelen, maar ik wil terug naar wat ik het liefste doe en dat is weer op het veld staan. Beetje bij beetje werk ik aan mijn comeback. Misschien keer ik wel terug naar Spanje, waar ik voor Real Betis speelde." Hij wou niet bevestigen of hij naar Zulte-Waregem zou terugkeren.

"De volgende 10 jaar wil ik nog voetballen. Eerst 2 jaar mij klaarstomen, dan 8 jaar op het hoogste niveau spelen. Ik blijf rustig en heb het vertrouwen", besluit Musonda.