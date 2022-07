Raman gaat concurrentiestrijd met borst vooruit aan: "Als ik alles blijf geven, ben ik 100 procent overtuigd dat ik basisspeler zal zijn"

Benito Raman krijgt onder Felice Mazzu een nieuwe kans om te bewijzen dat hij in de basis moet staan bij Anderlecht. Met twee huurspitsen erbij wordt dat weer moeilijk, maar zijn karakter kan bij Mazzu wel de doorslag geven.

Raman is er zo eentje die alles op het veld laat en dat kan de nieuwe coach wel bekoren. Onder Kompany verdween hij immers naar de bank na een schorsing. “Dat was dom. Selemani speelde me door de benen en lachte mij uit. Daarop heb ik lichtjes gereageerd. Kompany riep me daarvoor op het matje, maar ik zat mijn drie weken schorsing uit en bewees daarna tijdens ­invalbeurten tegen Beerschot, Seraing en STVV dat ik toch een basisspeler moest zijn", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Telkens was ik beslissend. Ik kan me dus niet voorstellen dat alleen die rode kaart tegen Kortrijk mijn lot bepaalde. Kompany had zijn type-elftal in zijn hoofd en week daar nog amper van af.”

Straks zijn er met Esposito en Fabio Silva waarschijnlijk wel weer twee nieuwe spitsen. "Als ik alles blijf geven, ben ik er honderd procent van overtuigd dat ik een van de twee spitsen in de basisploeg zal zijn. Sowieso is er nog tijd tot eind augustus om me te bewijzen en dan zien we wel. Ik wil absoluut meer spelen dan vorig seizoen, maar de huurlingen gaan zich ook moeten bewijzen, hè.”