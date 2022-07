Duchâtelet reageert op niet-vervolging Mboyo en Vanden Borre: "Ik kan dit niet plaatsen"

Roland Duchâtelet heeft bot gevangen met zijn klacht tegen Ilombé Mboyo en Anthony Vanden Borre. Het bondsparket oordeelde dat er geen bewijzen zijn voor matchfixing. De voormalige eigenaar van Standard reageerde bij HLN.

Duchâtelet verloor met Standard in 2014 de titel aan Anderlecht, ondanks een riante voorsprong. Achteraf kwamen er verhalen over horloges die door Mboyo en Vanden Borre zouden zijn uitgedeeld. "Ik weet niet of de rechtbank op dezelfde manier oordeelt, dat zou in elk geval heel straf zijn”, zegt hij bij HLN. “Ik ken ook de motivatie van het Bondsparket niet om niet tot een vervolging over te gaan, ik kan dit niet plaatsen. Ik wacht nu met ongeduld af wat de rechtbank zal beslissen.”

Duchâtelet gaat er wel zijn slaap niet voor laten. “In 2014 heb ik een eerste klacht neergelegd, we zijn nu acht jaar verder. Denk je werkelijk dat ik daar nog elke dag mee bezig ben? Matchfixing blijkt voor het gerecht geen thema te zijn. Aan het proces voor de Aquino’s wordt 4 miljoen euro gespendeerd. Maar voor matchfixing is blijkbaa