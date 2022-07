Referee Department gaat zwaar inzetten op uniformiteit VAR: "Meer ex-spelers betrokken, meer technische updates en meer communicatie"

Het Referee Department gaat komend seizoen zwaar inzetten op het functioneren van de VAR. "De uniformiteit en snelheid van de beslissingen moeten naar boven", aldus Stephanie Forde, operationeel directeur van het PRD.

Vooral die uniformiteit moet beter, beseffen ze bij het Referee Department. Elke beslissing zou in een ideale wereld in elke match hetzelfde moeten zijn. "We hebben al technische updates gedaan, maar daar gaan het hele jaar continue verbeteringen aan toegevoegd worden", aldus Forde. "We gaan inzetten op training, feedback en ontwikkeling van de scheidsrechters. We gaan ook heel veel inzetten op recrutering, want meer wedstrijden betekent ook dat we meer refs nodig hebben. Als laatste punt gaan we onze externe communicatie verbeteren."

Dat laatste betekent dat er niet meer een paar fases zullen uitgepikt worden, maar zowat alle cruciale beslissingen belicht zullen worden. "Er zullen meer sleutelbeslissingen op de website geplaatst worden na elke speeldag", verduidelijkt Forde. "Op sociale media zal Frank (De Bleeckere) er nog steeds een paar uitpikken. We gaan ook beter communiceren met de media."

Nieuwe rol De Bleeckere

De Bleeckere wordt daarnaast aangesteld als 'Head of Refereeing Development'. "Dat betekent vooral dat hij gaat werken met de refs in de Challenger Pro League en met de jeugdrefs om het grootste talent te laten doorstromen."

En er wordt ook geluisterd naar de Pro League. Die pleitten al langer om meer ex-spelers en -coaches in te schakelen. "We gaan inderdaad meer ex-spelers en -coaches betrekken en naar hun feedback luisteren", besluit Forde.