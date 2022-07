STVV komt magere eerste helft niet meer teboven en verliest oefenduel van Seraing

10 dagen voor de competitiestart lijkt STVV nog wel wat werk voor de boeg te hebben.

De Kanaries kenden vorig seizoen een magere start maar rechtten de rug en maakten uiteindelijk nog lang kans op een plekje in de Europe Play Offs. Het deed vermoeden dat de filosofie van Bernd Hollerbach zijn vruchten afwierp. Maar in een oefenwedstrijd tegen Seraing kon STVV geen goede indruk nalaten.

De Limburgers begonnen met nieuwe aanwinst Bruno in de spits en kon rekenen op enkele basispionnen maar stond bij de rust wel al 0-2 achter. Die achterstand kwamen ze niet meer teboven in de tweede helft. Er werd niet meer gescoord in de partij waardoor 0-2 ook de eindstand was.

Ongetwijfeld een opsteker voor Seraing, dat volgens veel bookmakers laatste zal worden in de Jupiler Pro League.

