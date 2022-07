OFFICIEEL: Poulain vindt na vertrek uit België opnieuw onderdak en keert terug naar club waar het voor hem begon

Het stond al vast dat Benoît Poulain België zou verlaten. De verdediger heeft opnieuw onderdak gevonden en dat bij de club waar het voor hem allemaal begon.

Na zijn passages bij KV Kortrijk en Club Brugge en een Turks avontuur haalde KAS Eupen Poulain terug naar de Belgische competitie. Bij de Oostkantonners liep zijn contract af en zou het dus sowieso tot een vertrek komen. De vraag was alleen: wat bracht de toekomst nog?

Een terugkeer naar Nîmes, zo blijkt nu. Bij Nîmes bracht Poulain de laatste jaren van zijn jeugdopleiding door, om vervolgens door te stromen naar eerst het B-elftal en uiteindelijk naar de A-ploeg. De carrière van Poulain was zo meteen gelanceerd.

📝 B͟e͟n͟o͟î͟t͟ ͟P͟o͟u͟l͟a͟i͟n͟ ͟r͟e͟v͟i͟e͟n͟t͟ ͟!͟



Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le retour de Benoît Poulain au Club ! L’ancien capitaine des Crocos a signé un contrat pour une saison (+1 saison supplémentaire conditionnée)



Bienvenue chez toi ! pic.twitter.com/B9DjSu9X0j — 🐊 Nîmes Olympique (@nimesolympique) July 14, 2022

Op zijn 34ste is Benoît Poulain dus terug waar het voor hem begonnen is. De voormalige aanvoerder tekende bij Nîmes een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een bijkomend seizoen. In een kort filmpje vertelt hij alvast verheugd te zijn over zijn terugkeer. Vorig seizoen eindigde Olympique Nîmes negende in de Ligue 2.