🎥 Antwerp pronkt met winst in 'Match For Peace' tegen Dinamo Kiev en tankt vertrouwen voor seizoensbegin

Met Dinamo Kiev als sparringpartner kon het niet anders dan dat Antwerp zijn galamatch aankondigde als de 'Match For Peace'. Deze vriendschappelijke wedstrijd was ook vredevol, maar eindigde niet gelijk: Antwerp pakte de winst.

Deze galamatch was de generale repetitie voor de kwalificatiematch in de Europe League en het bezoek aan KV Mechelen op de openingsspeeldag van de competitie. Antwerp begon aan deze partij met Butez, De Laet, Nainggolan, Yusuf, Gerkens, Janssen, Miyoshi, Krasniqi, Pacho en Almeida. Op een doelpunt was het niet lang wachten: Janssen kapte zich vrij en plaatste de 1-0 mooi in de verste hoek.

Dinamo Kiev is ook wel een tegenstander met serieuze adelbrieven. Het deed mee aan de laatste zeven edities van de Champions League en pakte in 2021 nog de dubbel in Oekraïne. In het Oost-Europese land overheersen nu zware zorgen, maar de spelers van Dinamo konden alleszins hun gedachten eens verzetten door het maken van de gelijkmaker.

Bij de rust was het dus 1-1, maar daar zou het niet bij blijven op de Bosuil. Exact twintig minuten voor affluiten schilderde Manuel Benson de 2-1 tegen de touwen. Een zege dus voor Antwerp, dat met vertrouwen mag toeleven naar de eerste officiële duels.