🎥 Eerste kans, eerste schot op doel en eerste doelpunt: Vincent Janssen toonbeeld van efficiëntie tegen Dinamo Kiev

Met Vincent Janssen heeft Antwerp wel een spits die weet wat efficiëntie is. Dinamo Kiev heeft dat alvast mogen ondervinden.

Antwerp speelt vanavond een galamatch op de Bosuil tegen de ploeg uit de Oekraïense hoofdstad, ook wel de 'Match For Peace' genoemd. Na amper zes minuten werd de score al geopend, in het voordeel van de thuisploeg.

De wedstrijd wordt uitgezonden op Eleven, er zijn dus ook al tv-beelden beschikbaar. Op de beelden is te zien hoe Vincent Janssen met een prima hakbeweging de bal vrij maakt in het strafschopgebied en vervolgens knap in de verste hoek plaatst. Goed voor een vroege openingstreffer.

De eerste kans uit de partij werd ook meteen het eerste schot op doel en zelfs het eerste doelpunt. Vincent Janssen heeft wel een neus voor goals, bewees hij eerder in zijn carrière al onder meer bij AZ. Antwerp haalde hem weg bij het Mexicaanse Monterrey. De Nederlandse aanvaller scoorde ook al tegen KV Mechelen van op de stip, maar weet dus ook vanuit het veldspel nog steeds het doel staan.