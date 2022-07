Prognose '22-'23, Plaats 14: bedrijvig KV Kortrijk wil er met klein budget alles aan doen om degradatie te vermijden

Het vorige seizoen is nog maar net naar het archief verwezen of de nieuwe jaargang dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: KV Kortrijk, dat al heel bedrijvig was op de transfermarkt in operatie redding.

Vorig Seizoen KV Kortrijk begon vorig seizoen goed aan het seizoen en kwam daardoor eigenlijk nooit in de problemen. Het werd dertiende met 37 punten, negen meer dan de voorlaatste Seraing. Toch was 2022 niet meteen om over naar huis te schrijven, al waren er verzachtende omstandigheden met enkele serieuze blessures voor sterkhouders als Gueye, Selemani en D'Haene. In veertien wedstrijden werd maar één keer gewonnen (met 5-0 van Zulte Waregem) en haalden De Kerels amper 6 op 42. Die trend moet zo snel mogelijk omgekeerd worden om in het nieuwe seizoen operatie redding te verwezenlijken. Transfers Bij De Kerels is er heel veel bedrijvigheid geweest. Tom Vandenberghe, Youssef Challouk, Dion De Neve, Jimmy Tabidze (van 1 tot 9 juli), Habib Keita en Massimo Bruno kwamen de rangen versterken. Op Bruno na zijn dat niet de grote namen, maar wel namen om in te geloven. © photonews Aan uitgaande zijde is er ook veel gebeurd. Doordat Rougeaux en Sainsbury hun contract niet verlengd zagen moet er centraal achterin zeker nog wel wat bij, ook Jonckheere, Reynolds en heel wat spitsen vertrokken én Kadri is lange tijd buiten strijd. Het wordt dus vooral kijken naar Gueye, temeer Selemani normaliter nog vertrekt. Voorbereiding Veel wedstrijden speelde KV Kortrijk nog niet in de voorbereiding, onder meer omdat de wedstrijd tegen Beveren niet doorging. Tegen Heule (7-0) en KV Mechelen (3-1) werd gewonnen, tegen Dordrecht (2-4) verloren en tegen Virton 0-0 gelijkgespeeld. Dit weekend is er nog een galawedstrijd tegen FC Utrecht. Prognose Het zal op zich niemands doelstelling zijn voor de start van het seizoen, maar in het huidige seizoen lijkt plek 14 echt the place to be. Geen degradatie, geen barragewedstrijden, meer moet dat misschien niet zijn. De Kerels doen er alvast alles aan om dat te verwezenlijken. Wat er dan extra uit de bus zou kunnen vallen? Dat is enkel maar meegenomen. Maar we vermoeden dat de veertiende plek op zich misschien al een erg straffe prestatie zou kunnen zijn. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. KV Kortrijk 15. KV Oostende 16. Zulte Waregem 17. Eupen 18. RFC Seraing