Cercle Brugge wint met forfaitscore op Dender

Cercle Brugge heeft zijn laatste wedstrijd van de voorbereiding gewonnen. Op het veld van Dender legden ze er 5 in het mandje.

Het was meteen raak voor Cercle Brugge. Hannes Van Der Bruggen lobde in een leeg doel. Halfweg de 1e helft verdubbelde Ayase Ueda de voorsprong met een harde knal. 0-2 was ook de ruststand.

Ook in de 2e helft was er een snelle goal voor Cercle. Senna Miangue zette goed druk en zette Dino Hotic alleen voor doel. Die maakte er 0-3 van.

Na 90 minuten kwam er nog een extra half uur. Dat om iedereen genoeg speelminuten te bieden. Daarin profiteerde Xander Martlé van een bal die in de zestien bleef hangen. Ook Kévin Denkey pikte zijn doelpuntje mee.