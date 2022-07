OFFICIEEL- Chelsea haalt portefeuille boven: oude bekende voor 38 miljoen weggeplukt bij Napoli

Een verrassing is deze transfer hoegenaamd niet, maar zaterdagochtend was er eindelijk witte rook: Kalidou Koulibaly verlaat Napoli en trekt naar Chelsea, waar hij de vertrokken Antonio Rüdiger en Andreas Christensen moet doen vergeten.

Kalidou Koulibaly (31) ondertekende een contract voor vier seizoenen op Stamford Bridge. Chelsea betaalt zo'n 38 miljoen om de Senegalees na acht seizoenen weg te plukken bij Napoli. Voorheen was de oersterke centrale verdediger aan de slag bij Racing Genk.

"Het is altijd mijn droom geweest om in de Premier League te spelen. In 2016 zaten we al rond de tafel, maar toen sprong de deal af. Nu had ik het gevoel dat de club me er echt bij wilde hebben. Ik ben ontzettend blij hier te zijn", reageerde Koulibaly bij de clubkanalen.

Todd Boehly, de nieuwe sterke man van Chelsea, haalt met de Senegelase verdediger zijn tweede zomeraanwinst in huis. Eerder deze week werd Raheem Sterling vastgelegd. Met die transfer was 56 miljoen gemoeid.