Danny Buijs en Geoffry Hairemans na 3-4 tegen Wolfsburg: "Hopen op zelfde uitslag tegen Antwerp als vorig jaar"

Geoffry Hairemans was één van de spelers die de netten deed trillen tegen Wolfsburg. Danny Buijs zag dat zijn ploeg het moeilijk had voor rust, maar nadien nog sterk terugkwam.

De trainer van KV Mechelen zag zijn team snel 0-2 achter komen. "Toen zag je wel dat de ploeg even een knakje kreeg. Nadien volgde een fase in de wedstrijd waarin we heel matig of gewoon slecht verdedigden. Je speelt tegen een heel goede ploeg. Het niveau waarop je zelf moet verdedigen ligt dus veel hoger dan wanneer je aan het trainen bent."

"Het is langs één kant mooi dat dat afgestraft wordt, want dan kunnen we daar meteen van leren", oppert Buijs. "In de tweede helft hebben we ons goed hersteld. Marian Shved speelde uitstekend, in mijn optiek. Je zag wel zijn accu leeggeraken in de loop van de tweede helft, maar dat is ook logisch."

Is KV Mechelen klaar voor de competitiestart? "Als trainer wil je altijd dat je al verder staat of wil je meer tijd. Het is zoals het is: we moeten volgende week beginnen en dan moet blijken hoe we er voor staan. We hebben niet de meest ideale voorbereiding gehad omdat die kort was, of omdat jongens later ingestroomd zijn of met een achterstand. Daar hebben andere ploegen misschien ook wel last van."

Geoffry Hairemans had een voet in de 2-4 en kopte zelf de 3-4 binnen. "We wilden nog iets doen voor onze supporters en hebben de match nog goed kunnen afsluiten", verklaarde de doelpuntenmaker de reactie van KVM. "Er zat eerst wat twijfel in de ploeg. Als je aarzelt tegen een ploeg uit de Bundesliga, spelen ze je van 't kaske naar de muur."

© photonews

De positiewissels en het voetballend vermogen waar KV voor staat waren wel nog zichtbaar. Dan moeten de goals volgen. Gaat een speler als Hairemans nu meer verantwoordelijkheid nemen naar scorend vermogen toe? "Sowieso. Cuypers was een heel belangrijke speler voor ons en zo heeft hij ook zijn transfer afgedwongen. Ik denk dat we genoeg kwaliteit gehaald hebben om zijn vertrek op te vangen."

Ondanks het weggaan van enkele sterkhouders mag er dus ook wel optimisme zijn. "Als we een aantal weken samen gaan spelen, gaan we zeker een goede ploeg hebben." De eerste opdracht in de competitie: een thuiswedstrijd tegen uitgerekend Antwerp. "Vorig jaar was dat ook het geval en wonnen we met 3-2. Laat ons hopen dat we een zelfde uitslag kunnen halen."