'El Turos' is back bij Westerlo: "Niet gedacht dat ik nu al dit niveau zou halen"

Tuur Dierckx beleefde niet veel plezier aan het kampioenenjaar van Westerlo. Hij stond acht maanden aan de kant met een kruisbandletsel. In de voorbereiding maakt hij echter indruk.

Dierckx scoorde al twee keer en gaf vijf assists. Niet evident na zo'n zware blessure waarna hij alles weer moest opbouwen. “Dat ik na vorig seizoen alles hebben kunnen meedoen, is een opsteker”, zegt de Antwerpenaar in GvA.

“Ik heb me laten zien en voel me goed in mijn vel. Eerlijk gezegd ben ik zelfs een beetje verrast door het niveau dat ik nu al haal. De komende weken kan ik alleen nog maar groeien. Ik ben klaar om te knallen.”

Dierckx speelde eerder voor Kortrijk, Club Brugge, Antwerp en Waasland Beveren.