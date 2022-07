'Club Brugge en Anderlecht springen mee in de dans voor Deens talent'

Anderlecht en Club Brugge lijken hun huiswerk min of meer op orde te hebben voor de competitiestart van volgend weekend. Maar als er zich een buitenkansje voordoet...

Zo gaat het gerucht dat beide Belgische clubs geïnteresseerd zijn in Magnus Munck, een 17-jarige centrale middenvelder uit Denemarken. Munck moet zijn plekje nog bewijzen in een A-ploeg en speelt voorlopig bij de U19 van het Deense Nordsjaelland. Daar was hij vorig seizoen goed voor 5 doelpunten in 18 wedstrijden. Munck maakt ook al enkele jaren deel uit van de Deense belofteploeg.

Anderlecht en Club Brugge zijn niet de enige gegadigden om Munck in te lijven. Met Schalke 04, Hoffenheim, Stuttgart, Atalanta en Torino zijn er nog heel wat Europese clubs geïnteresseerd. Het contract van de yougnster loopt komende winter af dus de teams zitten op vinkenslag om een deal af te ronden.