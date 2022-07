Gent-spits blij dat voorbereiding ten einde is: "De coach heeft zijn reputatie alle eer aangedaan, het ging niet super voor mij"

Geen spoor van Laurent Depoitre (33) zondag in de verloren Supercup tegen Club Brugge. De ervaren spits van de KAA Gent kampt met allerlei kwaaltjes.

Tarik Tissoudali en Hugo Cuypers vormden afgelopen weekend het spitsenduo in het Jan Breydelstadion. Ook op de Gentse bank was er geen spoor van Laurent Depoitre. "De voorbije weken gingen niet super voor me. Onze coach staat bekend voor zijn stevige voorbereidingen. Wel, hij heeft zijn reputatie alle eer aangedaan", legt Lolo uit in HLN.

"Ik heb afgezien. Ik merk dat het op mijn leeftijd ook steeds zwaarder doorweegt. Ik heb pijntjes in kuit en de adductoren. Ik ben nog geen honderd procent en wil risico's vermijden. Ik zal pas spelen als ik me helemaal fit voel."

KAA Gent opent de competitie vrijdagavond op het veld van Standard. Laurent Depoitre, die vorig seizoen twaalf keer scoorde, ligt nog twee seizoenen onder contract bij de Buffalo's.