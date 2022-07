Van Bommel houdt grote kuis: ook basisspeler van vorig seizoen naar de B-kern

Mark van Bommel is grote kuis aan het houden in zijn kern. Na Dorian Dessoleil en Alexis De Sart is nu ook Abdoulaye Seck naar de B-kern gestuurd.

Seck was vorig seizoen nog gewoon basisspeler bij The Great Old, maar de komst van Toby Alderweireld heeft daar verandering in gebracht. Seck stond eerst nog op de Europese lijst, maar Alderweireld heeft zijn plaats daar ingenomen. De 30-jarige Senegalees mag waarschijnlijk dus ook vertrekken. Volgens GvA trainde ook Pierre Dwomoh gisteren bij de beloften. Hij zou Van Bommel nog niet kunnen overtuigen hebben.





