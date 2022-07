Laforge krijgt meteen topper, dit zijn alle scheidsrechters op de eerste speeldag

Nicolas Laforge krijgt meteen een topper voor de kiezen, want hij mag op Jan Breydel de match tussen Club Brugge en KRC Genk in goede banen proberen te leiden.

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/gZgy24r4fc

🇫🇷 - https://t.co/UY9Ad2Lp7x pic.twitter.com/vIHlAai2tt