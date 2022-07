OFFICIEEL: City Football Group verhuurt Lommel-sterkhouder Arthur Sales aan Portugese club

Het hing al enkele dagen in de lucht en de City Football Group heeft Lommel-speler Sales nu ook effectief verhuurd.

Arthur Sales belandde in augustus 2021 bij Lommel: voor de Braziliaan was het zijn eerste avontuur in het buitenland. Sales ontwikkelde zich meteen goed in 1B en zou voor Lommel vorig seizoen acht doelpunten maken. De aanvaller was dus één van de talenten waar Lommel zich aan kon optrekken, maar zal niet langer aan de Gestelsedijk te bewonderen zijn.

Lommel bevestigt dat Sales dit seizoen verhuurd zal worden aan Paços de Ferreira, de ploeg die vorig seizoen op een vijfde plaats eindigde in de Portugese eerste klasse. "Na een succesvolle periode hier bij Lommel SK, zijn we enthousiast om Arthur zich verder te zien ontwikkelen bij Paços de Ferreira", zegt Performance Director James McCarron op de site van de Limburgers.

Onze Braziliaanse aanvaller Arthur Sales zal voor 1 seizoen verhuurd worden aan FC Paços de Ferreira. Hij maakte een sterke ontwikkeling door bij LSK en kan nu een volgende stap zetten in de Portugese eerste divisie. Sales blijft eigendom van Lommel SK. โ€‹https://t.co/04SYTqk2lY pic.twitter.com/19t2oZYiHF — Lommel SK (@LommelSKOff) July 20, 2022

Sales blijft officieel eigendom van Lommel. Het doet enigszins denken aan de uitleenbeurten van Vinicius Souza, vorig seizoen aan KV Mechelen en dit seizoen aan Espanyol. De City Football Group blijft dus werken met huurovereenkomsten om spelers door te sturen die eerst langs Lommel passeren.