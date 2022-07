Alle records gebroken? 'Club Brugge wil spits voor 12(!) miljoen euro binnenhalen'

Op Jan Breydel zou het dezer dagen wel eens hard kunnen gaan. In de zoektocht naar aanvallende versterking mag het geld rollen, zoveel is duidelijk.

Zo ziet Club Brugge wel wat in Maxi Gomez. De Uruguayaanse spits is al sinds jaar en dag aan het spelen in Spanje.

Superbod

Bij Celta de Vigo en Valencia zorgde hij voor de nodige adelbrieven, de voorbije jaren zag zelfs Barcelona meermaals wat in hem.

Volgens Spaanse media zou het echter Club Brugge zijn dat nu achter hem aanzit. Ze zouden daarbij twaalf miljoen euro willen neerleggen.