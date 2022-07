Carl Hoefkens: "Ja, ik reken nog op Charles De Ketelaere, maar het is niet vanzelfsprekend voor hem"

"Ik kijk alleen maar naar de spelers die in mijn kern zitten." Een zin die we de voorbije weken al vaker uit de mond van Carl Hoefkens hoorden. In die kern zit tot nader order ook nog steeds Charles De Ketelaere. Of CDK zondag in de selectie zit tegen Genk, moet blijken.

"Charles is nog altijd een speler van Club Brugge, dus is hij beschikbaar voor zondag. Of dit een moeilijke situatie is? Het is zeker niet vanzelfsprekend voor hem, want nooit eerder zat hij in deze situatie. We proberen hem hoe dan ook zo goed mogelijk te begeleiden."

Naast de revaliderende Mats Rits (knie) heeft Club Brugge nog drie andere spelers in de ziekenboeg liggen. Voor hen komt de wedstrijd tegen Racing Genk hoe dan ook te vroeg. "Antonio Nusa, Tajon Buchanan en Denis Odoi zijn niet beschikbaar. Het gaat om kleine blessures, binnen afzienbare tijd zijn zij weer beschikbaar."

Vorige week viel met Jack Hendry een ervaren verdediger naast de selectie. De Schot werd de voorbije dagen in verband gebracht met een transfer. Carl Hoefkens ging tijdens de persbabbel dieper in op zijn situatie. "Ik ben heel tevreden met de manier waarop Jack gereageerd heeft deze week. Voor mij als coach is het een gigantisch voordeel dat ik jongens met zoveel kwaliteiten buiten de selectie kan laten. Nogmaals, ik reken voor de volle honderd procent op álle spelers in mijn selectie. Is dat niet langer het geval, dan zal ik dat persoonlijk en heel duidelijk aan die speler gaan vertellen. Op dit moment kan ik over geen enkele speler klagen qua werkattitude."