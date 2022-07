🎥 KDB-lookalike dolt na transfer naar Arsenal: "De fans weten toch dat ik niet De Bruyne ben, hé? Ik ben véél knapper"

Oleksandr Zinchenko (25) verkaste deze week voor 35 miljoen van Manchester City naar Arsenal. In zijn eerste interview voor de clubkanalen van Arsenal was de 'lookalike van Kevin De Bruyne' zijn vrolijke zelve.

Toen de interviewer aangaf dat de Arsenal-fans enorm uitkeken naar de komst van de linksachter, barstte de Oekraïner in lachen uit. "Ze weten toch zeker dat ik niet Kevin De Bruyne ben, hé?", alludeerde Zinchenko op het feit dat de gelijkenis met de Rode Duivel (althans qua uiterlijk) treffend is.

"Ik ben veel, veel knapper dan Kevin", grapte Zinchenko met uitgestreken gezicht. "Over voetballende kwaliteiten gaan we het niet hebben hier, want dat valt niet te vergelijken."