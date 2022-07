Standard heeft er plots een aanwinst bij: "Ik wou vertrekken, maar daardoor ben ik van gedachten veranderd"

Met Aron Donnum lijkt Standard onverhoopt een extra versterking in de rangen te hebben. De flankaanvaller werd vorig seizoen met grote trom binnengehaald, vond zijn draai niet en... lijkt nu toch zijn kunnen te willen tonen.

Aron Donnum kon vorig seizoen niet overtuigen - het klikte simpelweg niet met Mbaye Leye - waardoor hij met de jaarwisseling voor een verhuur koos. Een definitief vertrek leek de meest logische oplossing te worden, maar daar is vandaag niets meer van waar.

“Ik ken de nieuwe coach goed”, aldus Donnum over zijn landgenoot in La Dernière Heure. “Het klopt dat het mijn bedoeling was om Standard te verlaten, maar na een gesprek met Ronny Deila ben ik van gedachten veranderd.”

Er is dit seizoen meer duidelijkheid bij Standard

Op die manier hebben de Rouches er een aanwinst bij. “Er is dit seizoen meer duidelijkheid bij Standard en ik wil laten zien wat ik in mijn mars heb. Vorig seizoen kon ik amper vijftig procent van mijn kunnen tonen. Ik wil dit seizoen wél mijn beste niveau halen.”