België boven! Dit JPL-team verscheen zondag met tien Belgen aan de aftrap

KV Mechelen verloor zondag in eigen huis met 0-2 tegen Antwerp. Toch verdient Malinwa lof, want coach Danny Buijs bracht liefst tien Belgische spelers aan de aftrap!

Oekraïner Maryan Shved was de vreemde eend in de bijt, maar voor het overige bestond de Belgische basisploeg van tegen Antwerp uit tien Belgen. Sandy Walsh gaat weldra zijn interlands spelen voor Indonesië, maar beschikt ook over de Belgische nationaliteit.

Aantal Belgische spelers aan de aftrap afgelopen weekend:

KV Mechelen: 10

Westerlo: 8 (Turks international Sinan Bolat beschikt ook over de Belgische nationaliteit)

Standard: 7

Antwerp, Club Brugge, Racing Genk, Eupen, OH Leuven, Zulte Waregem, Anderlecht: 5

Cercle Brugge, KAA Gent, Union, Kortrijk: 4

STVV, Charleroi, KV Oostende: 3

RFC Seraing: 2