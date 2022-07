De bedoeling van Dessers is héél duidelijk: "Niet de grootste club, maar daar droom ik wel van"

Cyriel Dessers was gisteren meteen één van de sterkhouders bij KRC Genk op het veld van Club Brugge. De Limburgers hopen de aanvaller aan boord te houden, maar zijn eigen bedoeling is héél duidelijk.

Cyriel Dessers wil zijn topseizoen bij Feyenoord SC verzilveren door een transfer te maken. De Rotterdammers leken lange tijd op weg te zijn om hem binnen te halen, maar uiteindelijk kwam er op financieel vlak geen overeenstemming.

US Cremonese wil de Nigeriaanse international alvast naar de Laars halen. “Het is misschien niet de grootste club, maar de Serie A is wél een topcompetitie”, steekt Dessers zijn voorkeur in Het Laatste Nieuws niet onder stoelen of banken. “Daar droom ik van.”