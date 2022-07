Begrip voor situatie Charles De Ketelaere: "Belangrijk om met de groep te blijven trainen"

Charles De Ketelaere gaf forfait voor het openingsduel van Club Brugge tegen Racing Genk in de Jupiler Pro League.

Charles De Ketelaere heeft zijn zinnen op een transfer naar AC Milan gezet. Een persoonlijke deal zou er al zijn, maar de clubs moeten er nog aan uit geraken.

“Het gaat nu over een paar miljoen of om een discussie over bonussen, want de ene bonus is al realistischer dan de andere”, zegt Steven Defour in Het Nieuwsblad. “Laten we hopen voor Charles dat de clubs er snel uitkomen, maar zoals zo vaak worden eerst de spierballen gerold.”

Defour toont begrip voor de situatie. “Ik begrijp hem zeker als hij zegt dat hij er mentaal niet klaar voor was. Hij wil héél graag naar Milan, hè. En als je dan merkt dat het niet meteen rondkomt, panikeer je. Zeker als jonge gast is dat logisch, want je weet nog niet hoe dat allemaal in elkaar steekt en welke spelletjes er worden gespeeld. Hou er dan maar je hoofd eens bij…”

Het is van tel om nu het hoofd koel te houden. “Belangrijk is dat hij met de groep blijft trainen. Is het niet voor Club Brugge, dan voor zichzelf. Want straks komt hij – hopelijk voor hem – in een buitenlandse topclub terecht en wie weet zitten zijn concurrenten dan al in bloedvorm.”