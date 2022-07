OFFICIEEL: KV Oostende doet (opnieuw) zaken met Celtic en haalt versterking binnen

Osaze Urhoghide werd door KV Oostende na de jaarwisseling al gehuurd door KV Oostende. The Kustboys hebben inmiddels bevestigd dat de verdediger ook de komende maanden in de Diaz Arena zal voetballen.

"Osaze wou graag terugkeren", geeft Gauthier Ganaye tekst en uitleg. "En wij zijn natuurlijk blij dat we er een versterking bij hebben. Het voordeel is bovendien dat hij de club al kent én dat hij weet hoe de trainer werkt."

🔙2🔙 Welcome back Osaze! Hij keert terug op uitleenbasis + optie.@GGanaye: "Osaze wou graag terugkeren en wij zijn dan ook zeer tevreden dat we er een sterkhouder in de defensie bij hebben, die de manier van werken van club én trainer al kent."#HowItStartedvsHowItsGoing 👇 pic.twitter.com/TLsA3dnILu