🎥 Ongezien: coach en technisch directeur Italiaanse club vliegen elkaar aan: "Jij maakt sh*t"

't Is vrij ongezien dat zoiets publiekelijk gebeurt. Juric is niet blij met de transferpolitiek van Vagnati. Die verkocht verdediger Bremer aan Juventus en liet topschutter Andrea Belotti transfervrij vertrekken. Dat leidde tot de verhitte discussie tussen de twee. Juric riep Vagnati toe dat hij "shit maakt" van het team.

En daar stopte het niet, want medewerkers van de club moesten de twee uit elkaar halen. "Jij moet niet roepen tegen mij. Ik verdedig je altijd bij die eikel", riep Vagnati nog. Waarschijnlijk een verwijzing naar voorzitter Urbano Cairo. Dus ja, daar gaan ze hogerop ook niet mee kunnen lachen.

Torino manager Ivan Jurić and sporting director Davide Vagnati got into a fight today, just 17 days before Torino’s season starts.



Vagnati: “I make the squad.”



Jurić: “You don’t make s**t.” pic.twitter.com/7FHYJoeSW1