Everton verwelkomt 2000 Oekraïners voor zijn vriendschappelijke wedstijd tegen Dinamo Kiev

Vrijdag om 20.45 spelen Everton en Dinamo Kiev een vriendschappelijke wedstrijd. De wedstrijd zal in Goodison Park doorgaan.

Everton liet weten dat ze 2000 tickets weggeven voor de wedstrijd. Alle tickets gaan naar Oekraïense families die uit hun thuisland zijn weggevlucht. Ze kunnen die tickets via de lokale autoriteiten bekomen.

🇺🇦 | We will welcome around 2,000 Ukrainians from across Merseyside for Friday’s ‘Match for Peace’ against @dynamokyiven following the free ticket offer and the help of six local councils.



