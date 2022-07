Na exact een jaar eindelijk eerste goal in Jupiler Pro League: "Had aanpassingsperiode nodig"

Zijn eerste seizoen was er eentje met veel kommer en kwel, maar nu lijkt hij klaar om er echt iets van te gaan maken.

Alieu Fadera kwam een jaar geleden naar de Gaverbeek, maar in zijn eerste seizoen kon de Gambiaan onder Dury en later onder Simons/De fauw weinig potten breken.

Hij speelde in totaal 815 minuten in 20 wedstrijden, maar kon daarin geen enkele keer scoren. Dan gaat het dit seizoen al meteen beter.

Eerste doelpunt

In zijn eerste invalbeurt was het meteen raak voor Fadera: "Mijn eerste seizoen had ik het lastig bij Zulte Waregem, maar ik heb er veel uit geleerd."

"Ik had een aanpassingsperiode nodig en het liep ook niet met de ploeg zoals verwacht. Ik wil alles doen om het team te helpen en hoop nog beter te doen. De kop is er alvast af, het was mooi om mijn eerste goal te maken. Eindelijk."