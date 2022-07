📷 Paul Gheysens met privéjet naar Kosovo om match Antwerp bij te wonen

Paul Gheysens, de flamboyante voorzitter van Antwerp, eiste kwalifcatie in en tegen Drita. De sterke man van Ghelamco gaf eerder aan misschien niet af te reizen naar Kosovo.

Donderdag keerde Paul Gheysens terug op zijn stappen. Samen met zijn vrouw Ria Vandoorne stapte Gheysens in een privéjet om de wedstrijd alsnog vanuit de tribunes te volgen. Om maar aan te geven hoe belangrijk deze partij voor de Great Old was.

Gheysens werd verwend met sprankelend voetbal, maar zag zijn ploeg doorstoten. Volgende opgave in de voorronde van de Conference League: Lilleström. Volgende week gaat Antwerp op bezoek in Noorwegen, een week later volgt de terugmatch op de Bosuil.