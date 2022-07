Race om de handtekening: Club Brugge en Antwerp willen 22-jarige Nederlandse middenvelder

En in die zoektocht naar een nieuwe speler zijn beide titelkandidaten op dezelfde speler gebotst: de Nederlandse middenvelder Ryan Ekkelenkamp. De 22-jarige Ekkelenkamp speelde van 2015 tot 2021 bij Ajax waarna hij naar het Duitse Hertha BSC trok. Hij mag er echter opnieuw vertrekken.

Bij Antwerp kemt Overmars Ekkelenkamp natuurlijk heel goed met hun gedeeld Ajax-verleden. Voorlopig zou echter Club Brugge de bovenhand hebben om de middenvelder over te nemen. Hoewel hij al even als talent wordt beschouwd, laten zijn statistieken hem voorlopig wel in de steek. Ook in het jaar dat hij vertrok bij Ajax kon hij zich niet opwerken tot vaste basisspeler, net zoals nu bij Hertha BSC.

Excl: Club Brugge are in talks to sign Jurgen Ekkelenkamp as replacement for Charles de Ketelaere. He’s main target - it’s race with Royal Antwerp also targeting Hertha Berlin talent. 🚨🇳🇱 #transfers



De Ketelaere is one step away from joining AC Milan, matter of time 🔴⚫️⏳ pic.twitter.com/AmcMTPTh3p