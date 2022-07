Lemajic is klaar om de publieke opinie over hem te wijzigen: "Ik probeer meer relaxed naar de wedstrijden toe te leven"

Vorig seizoen werd er veelal lacherig gedaan als Darko Lemajic het veld opkwam bij AA Gent. Dit seizoen lijkt anders te worden als we op de eerste match van de Buffalo's mogen afgaan.

Lemajic scoorde tegen Standard en legde een goeie prestatie op de mat. De Serviër lijkt dan ook klaar voor een beter seizoen en kan zijn kans grijpen nu Laurent Depoitre nog geblesseerd is. “Het was een zware voorbereiding. Als je de voorbereiding met Hein kan overleven, kan je niet anders dan klaar zijn voor het seizoen. Ik denk dat we een goeie basis hebben om dit kampioenschap door te komen", zegt hij in HLN.

Lemajic is ook rustiger geworden, hij legt zichzelf minder druk op. “Dat is veranderd. Als je ook jezelf nog te veel druk oplegt én enorm zelfkritisch bent, gaat het soms de verkeerde kant uit. Dit seizoen probeer ik iets meer relaxed naar de wedstrijden toe te leven. Ik voel me meer klaar dan vorig seizoen, beter voorbereid op wat er komen zal én wat men verwacht bij deze club. Ik heb aan maturiteit gewonnen.”