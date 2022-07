Vanhaezebrouck beweert dat er geen bod is op Tissoudali: "Makelaar die zijn speler probeert te promoten"

Tarik Tissoudali schermde de voorbije week met interesse van Al-Rayyan uit Qatar. Er zou voor hem daar een monstercontract klaar liggen. Maar Hein Vanhaezebrouck komt met een ander verhaal op de proppen.

"Je moet niet altijd alles geloven"", aldus Vanhaezebrouck in HLN. ''Op voetbalsites wordt er van alles geschreven, maar de officiële media mogen voorzichtiger zijn. Als ik zie dat dat verhaal op een voorpagina verschijnt, dan vind ik dat erover. Een makelaar probeert zijn speler te promoten. Er is geen enkele bevestiging over eventuele interesse."

Vanhaezebrouck wil zijn aanvaller uiteraard houden en de club deed hem een nieuw voorstel. "Toch gaat dat een eigen leven leiden. Tarik verneemt dat ook. Het houdt hem bezig, zonder dat hij minder presteert. Hij beseft dat hij AA Gent veel bijbrengt, maar dat de club ook hem veel heeft bijgebracht. Tarik heeft altijd op een bescheiden niveau gespeeld, hier kreeg hij zijn kans om zich te tonen. Wij hebben hem nu een derde verhoogd contractvoorstel gedaan. Aan hem om te beslissen."