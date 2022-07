Charly Musonda heeft nieuwe ploeg gevonden om mee te trainen

Charly Musonda trainde in de voorbereiding eventjes mee met Zulte Waregem en strijkt nu neer in Spanje.

Op zijn Twitterpagina meldt het Spaanse Ciudad Deportiva Levante dat Charly Musonda de komende dagen met hen zal meetrainen.

“De Belgische aanvaller trainde in de jeugdacademie van Chelsea en leerde de Spaanse competitie kennen na zijn uitleenperiode bij Real Betis Balompié in 2016. Hij werd later uitgeleend aan Celtic en daarna aan Vitesse”, is er te horen.

Voorlopig is er dus nog geen sprake van een contractvoorstel. Of het om een echte proefperiode gaat is niet meteen duidelijk.