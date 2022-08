OFFICIEEL: Zulte Waregem pakt uit met 30-jarige middenvelder die opgeleid werd bij Real Madrid

Zulte Waregem maakte maandag de komst bekend van Dani Ramirez. De 30-jarige Spanjaard komt over van Lech Poznan en ondertekende een contract voor twee seizoenen (+1 optie) aan de Gaverbeek.

Dani Ramirez is een offensieve middenvelder die ook als flankaanvaller uit de voeten kan. De ervaren Spanjaard werd opgeleid bij Real Madrid. Na omzwervingen bij enkele Spaanse clubs belandde Ramirez in 2017 in Polen.

Ramirez komt transfervrij over naar Zulte Waregem, waar hij zijn handtekening zette onder een contract van twee seizoenen (met optie van 1 seizoen). Ramirez kwam de voorbije seizoenen 93 keer in actie voor Lech Poznan, waarin de Spanjaard goed was voor 17 doelpunten en 20 assists.

Ramirez is na Borja Lopez de tweede Spanjaard in de kern van Essevee.