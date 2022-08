Miljoenen verschil: "Charles heeft veel kwaliteiten, maar ik vind dat Milan te veel betaald heeft"

35 miljoen euro heeft AC Milan, inclusief bonussen, over om Charles De Ketelaere binnen te halen, volgens Walter Baseggio zeker 10 miljoen te veel.

Walter Baseggio deed zijn verhaal over de komst van Charles De Ketelaere op de website van MilanNews. “Om eerlijk te zijn: op dit moment vind ik hem zo veel geld niet waard", zegt Baseggio.

“Binnen een jaar blijkt het misschien wel een goeie prijs. Ik denk dat Milan geanticipeerd heeft op andere teams. Charles zijn kwaliteiten staan niet ter discussie, maar ik zou maximaal 20 à 25 miljoen voor hem overhebben. Natuurlijk is Vincent Mannaert een taaie klant - hij heeft geschermd met de interesse van andere teams. Maar goed, ik feliciteer Milan met deze speler. Hij heeft veel kwaliteiten.”

Veel geld op tafel leggen heeft wel zijn gevolgen. “Het probleem is dat wanneer je zo veel geld betaalt, de speler minder tijd heeft om zich aan te passen en je hem eigenlijk niet op de bank kan zetten. Ik ben ervan overtuigd dat Charles zal groeien, maar hij zal een beetje tijd nodig hebben. Ik wil de Milan-fans dan ook vragen geduld op te brengen. De druk? Brugge is de sterkste ploeg in België, dus hij is er wel aan gewend - al is er natuurlijk nog een groot verschil met een club als Milan.”