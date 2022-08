OFFICIEEL: Charles De Ketelaere is officieel van AC Milan

De kogel is door de kerk. Charles De Ketelaere is officieel van AC Milan. Dit maakte beide clubs zojuist bekend.

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk hebben alle partijen elkaar gevonden. Charles De Ketelaere is officieel van AC Milan. Een win win situatie voor alle partijen. Club Brugge passeert aardig langs de kassa (er wordt gesproken over een bedrag van 35 miljoen euro), De Ketelaere zelf heeft zijn sportieve stap omhoog en AC Milan heeft een geweldig talent erbij. Hij tekent een contract voor vijf seizoenen bij de Italiaanse kampioen.

Het 21-jarige jeugdproduct van Club Brugge verlaat Club met drie titels op zak en twee Supercups. In 120 duels voor Club Brugge vond hij 25 maal de netten en bediende hij 20 keer een ploeggenoot.