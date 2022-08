Tom Huddlestone wordt speler/trainer bij Manchester United

Niet alleen in België, maar ook in de Premier League laten ze ervaren spelers de beloften ondersteunen. Tom Huddlestone gaat als 35-jarige in het beloftenelftal van Manchester United spelen. De middenvelder is aangesteld als speler/coach bij het hoogste jeugdteam van de club.

Huddlestone speelde tot dusver 550 wedstrijden in het betaalde voetbal, waarvan 242 in de Premier League. De viervoudig Engels international kwam in zijn carrière uit voor onder meer Tottenham Hotspur en Wolverhampton Wanderers. Bij Manchester United hoopt men dat de beginnende trainer, die dus nog niet helemaal stopt met voetballen en straks zichzelf kan opstellen, de talenten bij de club verder kan helpen met zijn ervaring.